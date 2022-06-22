مطار الدمام يُسير رحلات مباشرة إلى وجهتين في أوروبا

أعلنت شركة مطارات الدمام “داكو” عن اتفاقية لتسيير طيران ويز “Wizz Air ” رحلات مباشرة من مطار الملك فهد الدولي إلى 3 وجهات هي: روما، وفيينا، إضافة إلى أبوظبي، اعتباراً من الربع الرابع للعام المقبل.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، أن المطار مستمر في استحداث وجهات جديدة لخدمة أهالي المنطقة والمقيمين.
وأشار إلى أن الجهود الاستثنائية التي بُذلت من جميع الجهات العاملة بالمطار خلال العام 2022م أسهمت في تطوير خدمات المطار والحركة التشغيلية؛ مما نتج عن ذلك حصول المطار على المركز الأول لأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن عدد الرحلات الدولية تجاوز 13 ألف رحلة لـ 36 وجهة، في حين وصل عدد الرحلات الداخلية 15.7 ألف رحلة لـ 14 وجهة.