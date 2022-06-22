نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الشورى” يدعو “البيئة” للنظر في إعادة مشروع زراعة القمح في المملكة بما يحقق الاكتفاء الذاتي
22/06/2022   10:36 م

“الشورى” يدعو “البيئة” للنظر في إعادة مشروع زراعة القمح في المملكة بما يحقق الاكتفاء الذاتي

+ = -
638

أصدر مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة.

وتضمّن القرار توجيه الوزارة بالنظر في إعادة مشروع زراعة القمح داخل المملكة؛ باستخدام التقنيات والأنظمة الذكية للري؛ بما يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما وجّه بتنظيم إصدار تراخيص ممارسة النشاط السياحي للمزارع، وتطوير الأدوات التنظيمية والآليات التنفيذية لتنظيم دخول المنتجات النباتية والحيوانية التي يُحضرها المسافرون القادمون إلى المملكة، بما يكفل حماية المنظومة البيئية في المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

كما شمل القرار توصيات المجلس بتعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية بالاعتماد على المياه المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي، ووضع معايير لتحديد مواقع محطات الصرف الصحي؛ لضمان عدم وجود آثار بيئية سلبية على المواقع القريبة منها، وتقييم مستقبل الثروة الحيوانية في ظلِّ ارتفاع أسعار الأعلاف ومبادرات الحدِّ من الرعي.

“الشورى” يدعو “البيئة” للنظر في إعادة مشروع زراعة القمح في المملكة بما يحقق الاكتفاء الذاتي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215903.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.