مجلس الشورى يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني

أصدر مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتضمّن القرار توجيه مجلس الشورى الهيئة بتحسين تجربة المسافرين للحج والعمرة، وإيجاد الحلول الجذرية اللازمة لذلك، و العمل على إعداد خطة شاملة تحقق تغطية لوجهات السفر الدولية؛ بناءً على مصالح المملكة والتنسيق في ذلك مع الناقلين الجويين المحليين.
كما وجّه بإصدار الهيئة السياسات اللازمة للحد من عدد المقاعد المسموح بحجزها فوق السعة المقعدية للطائرة، و العمل على التوسع في مجال المنافسة في قطاع الخدمات الأرضية في مطارات المملكة، بما يتوافق مع الاتجاه المتصاعد في ازدياد حركة السفر الجوي بالمملكة. وفق “أخبار 24”.