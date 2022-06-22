بمشاركة 60 شركة و87 من أصحاب الأعمال.. انعقاد فعاليات الطاولة المستديرة السعودية التركية

نظم اتحاد الغرف التجارية السعودية بالشراكة مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، اليوم (الأربعاء)، فعاليات اجتماع الطاولة المستدير للأعمال والاستثمار بين المملكة وتركيا، بمشاركة 60 شركة سعودية وتركية، و87 من أصحاب الأعمال، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقيتين في مجال توطين صناعة الأغذية ونقل المعرفة فيها عبر تدريب وتأهيل الكوادر السعودية، وذلك بقيمة تتجاوز 243 مليون ريال.
ومن جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، أن تزامن انعقاد لقاء الطاولة المستديرة مع زيارة ولي العهد ومن قبلها زيارة الرئيس التركي للمملكة يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات في شتى المجالات، خاصةً الاقتصادية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 103 مليارات ريال. وفق “أخبار 24”.
ودعا أصحاب الأعمال الأتراك للاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030 للمستثمرين المحليين والأجانب في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
ويهدف لقاء الطاولة المستديرة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين في جميع القطاعات، ومن أبرزها: الأمن الغذائي، والطاقة، والمقاولات والإنشاءات، والبتروكيماويات، والسياحة والترفيه، والثقافة، والرعاية الصحية، والعقارات، وغيرها.