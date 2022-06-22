آخر محطات المبادرة.. تدشين “طريق مكة” في الدار البيضاء

دشنت المملكة، اليوم (الأربعاء)، مبادرة “طريق مكة” في صالة المبادرة بمطار الملك محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب، عبدالله الغريري، ورئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة المدير العام للجوازات الفريق سليمان اليحيى.
وتمثل المغرب خامس وآخر المحطات التي دشّنت فيها مبادرة طريق مكة هذا العام، حيث تهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً، وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت المبادرة في 5 دول هذا العام، تشمل: ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، والمغرب، وبنجلاديش، وذلك بتنفيذ وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.