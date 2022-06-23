أمير القصيم: التعليم الجامعي الأهلي أحد المسارات المُساندة لتعزيز سوق العمل

قال أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، إن التعليم الجامعي الأهلي أحد المسارات المساندة لتعزيز سوق العمل من خلال الكليات والتخصصات المتوافقة مع الاحتياج.
ونوه خلال رعايته حفل تخريج طلبة كليات عنيزة الأهلية لعام 2022، إلى أن القيادة الحكيمة تقدم البذل والعطاء لقطاع التعليم ليكون أبناء وبنات هذه البلاد أعضاء فاعلين ومتميزين على المستوى العالمي.
وأشار خلال الحفل الذي حضره وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، إلى دور اللجنة التنسيقية للتعليم بالمنطقة للتركيز على النوعيّة والجودة لتكون المخرجات التعليمية تحقق التطلعات المأمولة.
ودشن أمير القصيم على هامش حضوره الحفل، معرض ابتكارات كليات عنيزة الأهلية، كما اطلع على مكونات المعرض ودور الكليات في المشاركة المجتمعية والإبداع والابتكار.
وفق “أخبار 24”.