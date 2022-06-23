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جديد المحليات > “الجمارك” تدعو الراغبين بالتأهيل لمزاولة التخليص الجمركي للتسجيل في هذا المسار
23/06/2022   7:01 ص

“الجمارك” تدعو الراغبين بالتأهيل لمزاولة التخليص الجمركي للتسجيل في هذا المسار

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، الراغبين بالتأهيل لمزاولة مهنة التخليص الجمركي للتسجيل في المسار التأسيسي لدورة أخصائي التخليص، وأخصائي التبنيد والتصنيف في مهنة التخليص الجمركي.

وأضافت أنها تقدم هذه الدورة عبر أكاديميتها لمنسوبي قطاع التخليص الجمركي، مضيفاً أن البرنامج التدريبي يركز على أساسيات ممارسة مهنة التخليص الجمركي.

ونوهت بأن التسجيل في المسار التأسيسي متاح عبر موقعها الإلكتروني، داعية من لديهم استفسارات للتواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو عبر البريد الإلكتروني، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقعها الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تدعو الراغبين بالتأهيل لمزاولة التخليص الجمركي للتسجيل في هذا المسار

جديد المحليات
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