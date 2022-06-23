“إنفاذ” يعتمد منصة “الدال” للمزادات

اعتمد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أمس (الأربعاء)، منصة الدال للمزادات؛ لتكون ثالث منصة لإقامة المزادات الإلكترونية العقارية المسندة إلى المركز.
وأتاح المركز لمزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين لديه البدء بالتعاقد مع المنصة؛ لإقامة المزادات أسوةً ببقية المنصات المعتمدة والخاضعة لمتطلبات وقواعد عمليات المركز.
وتعد منصات المزادات وسيلة أساسية في إقامة المزادات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المزادات الحضورية، بالإضافة لتمكين إجراء المزادات الهجينة التي تتيح المزايدة الإلكترونية، أو الحضورية، بحسب رغبة المستفيدين، وإتاحة فرصة مشاركة أعلى، والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها؛ بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل. وفق “أخبار 24”.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، حسين الحربي، التزام المركز بتعميق إشراك القطاع الخاص في أعمال المركز، وتعزيز التنافسية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل عمليات البيع، وتسريع إجراءات التصفية، واسترداد الحقوق، وذلك من خلال تسخير الحلول المتكاملة في التقنية العقارية لضمان حوكمة عملية التصفية.
وأشار إلى أهمية إتاحة خيارات متعددة لوكلاء البيع المكلفين من المركز؛ تعزيزاً للمنافسة العادلة بين المنصات، وتحفيزها لتقديم خدمات عالية الجودة.