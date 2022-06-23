الحقيل يدشّن “العقود النموذجية” لخدمة القطاع الهندسي

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، خدمة العقود النموذجية المجانية، والتي تهدف إلى حماية حقوق المتعاقدين في القطاع الهندسي، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين.
وتُعنى الخدمة بتوثيق عقود الأفراد والمؤسسات مع مقدمي الخدمات الهندسية، من خلال نماذج إلكترونية تشمل الجوانب الفنية والقانونية؛ بهدف الحد من النزاعات والمخالفات وتقليصها، وتوحيد شكل العقود واستدامتها، وتعزيز التزام الطرفين، ورفع الشفافية والموثوقية، بما يحقق حماية حقوق الأطراف كافة.
كما تستهدف الخدمة الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعين العام والخاص والأفراد المواطنين والمقيمين، وتشمل عقود التصاميم وعقود الإشراف والاستشارات؛ وذلك سعياً من الهيئة إلى تطوير خدماتها الهندسية في القطاع الهندسي، وتعزيز نسبة الوعي لدى المستفيدين ومقدمي الخدمات الهندسية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس ماجد العتيبي أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات الهندسية، وتتيح مزايا مهنية أبرزها: “تقليص النزاعات والخلافات من خلال توثيق العقود، وضمان التزام الطرفين، ورفع الموثوقية والشفافية، وحفظ حقوق المتعاقدين، وتسهيل توثيق العقود وتوحيد شكلها”، بما يضمن تطورها واستدامتها وتنمية الخدمات في القطاع الهندسي.
كما يعد هذا الإنجاز وفقاً لنتائج توصيات مختلف ورش العمل والاستبيانات الرّقمية التي أجرتها الهيئة خلال عام 2021، التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمكاتب الهندسية والجهات بالإضافة إلى الأفراد.
وأوضح العتيبي أن هذه الخدمة تعود ضمن أدوار وبرامج الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني، ونشر ثقافة منظومة الموثوقية المتبادلة بين جميع المستفيدين في المجال الهندسي، وتعزيز روح التنافسية بين مقدمي الخدمات الهندسية، وتعزيز الثقة وحفظ حقوق وتنظيم عملية العمل الهندسي بين جميع الأطراف من المستفيدين ومقدمي الخدمات الهندسية. وفق “أخبار 24”.
كما استعرضت الهيئة السعودية للمهندسين آلية عمل خدمة العقود النموذجية، من خلال شرح عملية إصدار العقود إلكترونياً وآلية التعاقد، مبينةً أن الخدمة يمكن الحصول عليها مجاناً من خلال زيارة الرابط.