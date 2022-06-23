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جديد المحليات > “الصحة”: 4 طرق لتوفير نظام تذكيري لأخذ الدواء لفئة كبار السن
23/06/2022   3:37 م

“الصحة”: 4 طرق لتوفير نظام تذكيري لأخذ الدواء لفئة كبار السن

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قدمت وزارة الصحة، 4 طرق تُوفر النظام التذكيري لأخذ الدواء بالنسبة لفئة كبار السن بينها استخدام التنبيه المؤقت.

وأوضحت الوزارة، أن سلامة الغذاء في المنزل تتطلب إنشاء نظام تذكيري لأخذ الدواء من خلال استخدام حافظة حبوب الأدوية، واستخدام تنبيه مؤقت، واستخدام الجدول، واستخدام أحد تطبيقات الهاتف الذكي.

ولفتت إلى أن الأدوية تُساعد كبار السن على إدارة وضعهم الصحي، لكن يجب الاستفسار دائماً مع كل دواء يتم أخذه عن سبب صرفه لهم ومدى الاحتياج له، وطريقة أخذه والآثار الجانبية الخاصة به، وطريقة تخزينه، مع إخبار الطبيب بكل الأدوية التي تم أخذها في السابق.  وفق “أخبار 24”.

الادوية

الادوية

“الصحة”: 4 طرق لتوفير نظام تذكيري لأخذ الدواء لفئة كبار السن

جديد المحليات
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