“المواصفات” تحدث لائحتي الدهانات والورنيشات والبطاريات الكهربائية وتطرحهما للاستطلاع

حدثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للدهانات “الأصباغ” والورنيشات، واللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية، كما عدلت بعض موادها، وطرحتها لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حياله عبر منصة “استطلاع”.
ونصت التعديلات على معاقبة كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هاتين اللائحتين بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، بالإضافة إلى فصل قائمة الترميز الجمركي بلائحة منتجات البطاريات الكهربائية في جدول مستقل.
وحدثت الهيئة القائمتين المتعلقتين بمنتجات الدهانات والورنيشات والبطاريات الكهربائية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بهم، وذلك بإضافة بعض المواصفات وحذف مواصفات أخرى.
وأوضحت الهيئة المواصفات المحذوفة والمضافة لقائمة منتجات البطاريات الكهربائية عبر الرابط، والأصناف المحذوفة والمضافة لقائمة منتجات الدهانات والأصباغ والورنيشات عبر الرابط.
ونصت التعديلات أيضًا على أن تطبق أحكام هاتين اللائحتين خلال مدة لا تزيد على 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وفق “أخبار 24”.
كما منحت الموردين مهلة لتصحيح أوضاعهم في السوق وفقًا لمتطلبات اللائحة الفنية المتعلقة بنشاطهم خلال مدة لا تزيد على 365 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.