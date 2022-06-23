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جديد المحليات > “التأمينات الاجتماعية”: إيقاف صرف الدفعة الواحدة يتيح لعائلة المشترك والمستفيدين من بعده الاستفادة من المعاش
23/06/2022   3:44 م

“التأمينات الاجتماعية”: إيقاف صرف الدفعة الواحدة يتيح لعائلة المشترك والمستفيدين من بعده الاستفادة من المعاش

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني يكفل معاشاً للمشترك وعائلته والمستفيدين من بعده من خلال إيقاف صرف الدفعة الواحدة قبل بلوغ المشترك سن الستين لمن انتهت خدمته وليس لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي.

وأوضحت المؤسسة الفئات الإضافية المشمولة في الحصول على المعاش التقاعدي وبينت أن الموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الـ60 ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، يستحق معاشاً تقاعدياً عند بلوغ سن الـ60 في حال لديه أكثر من 10 سنوات خدمة.

وأضافت أنه في حال تراوحت مدة خدمته بين 5- 10 سنوات فله عند بلوغ الـ60 عاماً الحصول على معاش تقاعدي بإضافة مدة اعتبارية، أو الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.

وأشارت أنه في حال كانت مدة خدمته أقل من 5 سنوات فيستحق الحصول على تعويض الدفعة الواحدة وذلك عند بلوغه 60 عاماً.

وفق “أخبار 24”.

“التأمينات الاجتماعية”: إيقاف صرف الدفعة الواحدة يتيح لعائلة المشترك والمستفيدين من بعده الاستفادة من المعاش

جديد المحليات
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