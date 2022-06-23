رصد عدم توفر منتجات بترولية في محطات الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.. وصدور توجيهات بمعالجة الأمر

أعلن اتحاد الغرف السعودية رصد عدم توفر المنتجات البترولية في بعض محطات الوقود بالطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.
وأضاف أن الفرق الرقابية رصدت عدم توفر بنزين 95 وبنزين 91 وديزل في عدد من المحطات بجانب تدني مستوى المنسوب في الخزانات.
ووجه الاتحاد جميع محطات الوقود بضرورة توفير جميع المنتجات البترولية بشكل مستمر مع الحرص على المحافظة على مستوى آمن لمنسوب الوقود في الخزانات، لضمان عدم تأثر العملاء خلال موسم الحج.
وأكد الاتحاد أنه تم تخصيص بريد إلكتروني والرقم الهاتفي 0503552803 لمعالجة أي تحديات تواجه هذه المحطات ومنها توفير الكميات من شركة أرامكو السعودية. وفق “أخبار 24”.