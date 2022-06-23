شركة المملكة القابضة تعلن برنامجًا استثماريًا بقيمة 12.8 مليار ريال

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم (الخميس) أنها أنهت برنامج استثمار بقيمة 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين الربع الثاني من 2020 والربع الثاني من العام الحالي 2022.
وقالت الشركة إن البرنامج يستهدف الاستثمار في شركات تعمل في عدة قطاعات وذات سجل حافل بالنمو ومركز مالي قوي.
وأبانت أن الاستثمارات في هذا البرنامج جاءت متنوعة؛ تشمل قطاعات الاتصالات المتكاملة، والتمويل البديل، وخدمات التنقل، والطاقة، والوسائط الرقمية والترفيه، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، والتأمين وإدارة الأصول، والسلع، وصناديق الاستثمار.
وأوضحت أن هذه القطاعات تعتبر إضافة للقطاعات الحالية في محفظة شركة المملكة الاستثمارية والتي تشمل القطاع البنكي، والعقار (تجاري وسكني)، والرعاية الصحية، والتعليم، والبتروكيماويات، وإدارة الفنادق، والعقار الفندقي، والتواصل الاجتماعي، والتعدين والطيران التجاري. وفق “أخبار 24”.