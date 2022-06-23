الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 36.6% والنفطية بنحو 123% في أبريل الماضي

قالت الهيئة العامة للإحصاء إن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 49.5 % في أبريل الماضي، 40.3% في أبريل 2021، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية بنسبة 36.6% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 11.2% خلال هذه الفترة.
وأبانت الهيئة أن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 98% في أبريل الماضي، مقارنة بشهر أبريل لعام 2021،حيث بلغت قيمتها 137.1 مليار ريال؛ بارتفاع قدره 69.3 مليار ريال عن أبريل 2021.
وعزت الهيئة ارتفاع الصادرات السلعية؛ لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 60.5 مليار ريال، بنسبة 123%، مبينة أن نسبة الصادرات البترولية ارتفعت من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في شهر أبريل 2021 إلى 80% في شهر أبريل 2022 . وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى انخفاض قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مارس 2022 بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 3.4%.