أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة والوفيات المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاعاً في حالات التعافي، والحالات الحرجة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 1002 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 80 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 789296 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في الارتفاع حيث دخلت 9 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 149 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 1059 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 770077 حالة.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9195 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.