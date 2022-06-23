بأكثر من 33 مليون دولار.. “سلمان للإغاثة” يمدد مشروع “مسام” لنزع الألغام باليمن لمدة سنة

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمديد عقد تنفيذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة سنة، بنحو 33.3 مليون دولار أمريكي.
وقال المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، إن تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي إحساساً من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن.
وأضاف أن المشروع يمثل أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي قامت الميليشيات الحوثية بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية غير مسبوقة وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العزل، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية.
وأوضح، أن المشروع تمكن حتى اللحظة من انتزاع 346.6 ألف لغم وقذيفة متنوعة، موجهًا الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما تقدمه من جهود إنسانية وإغاثية كبيرة. وفق “أخبار 24”.
ويُنفذ المشروع بكوادر سعودية وخبرات عالمية، لإزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة عشوائية على الأراضي اليمنية.