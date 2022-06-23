استلهمت ألوانها من السحب والشمس والماء.. “الأرصاد” يطلق هويته البصرية الجديدة الموحدة لكافة أنشطته

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، تدشين الهوية البصرية الإعلامية الجديدة الموحدة لكافة أنشطة المركز، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو الجديدة.
وأضاف أن الهوية البصرية استلهمت من خرائط الطقس بتموجاتها وانحناءاتها المميزة، واستخدمت لأيقوناتها شكل الدائرة المفرغة من الزوايا الحادة والحواف الصلبة، لراحة أكبر لعين المتلقي، كما استقت الألوان من أجواء المملكة.
وأضافت أن اللون الأزرق هو لون السماء والماء والمطر، والسماوي يشير للسحب والثلج والضباب، والأصفر يرمز للشمس والحرارة والسطوع، والبرتقالي للأتربة والغبار والتنبيهات، فيما يظهر اللون الرمادي كلون محايد مع جميع الألوان.
وأكد أن تلك الهوية وضعت ملامح فنية أساسية لمنصات التواصل التابعة لها والطرق المثالية لتشكيل صورة ذهنية إيجابية عنه تنتهي بالثقة في خدماته الأرصادية وتوقعاته الطقسية.
وأضاف أن الهوية ركزت على اللغة البصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عدد من الأبعاد، تتمثل في إطار الصورة الرسمية، والقوالب الخاصة بالبيان النصي الرسمي، والبيان الرسمي المرفق بصورة، ولون النشرة الجوية وفقا للموسم، وتنبيه الإنذار المبكر، والنشرة الجوية وتصحيح المعلومات أو الإشاعات.
هويتنا مستلهمة من خرائط الطقس. #هويتنا_من_عملنا#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/S8cn48xlgU
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) June 23, 2022
وفق “أخبار 24”.