“الصندوق العقاري” يؤكد استمرار التمويل المدعوم .. و”سكني” يجيب على أبرز التساؤلات حول الباقات الجديدة

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، استمرارية الدعم السكني لمنتجات القرض العقاري المدعوم، مضيفا أن باقات الدعم تعد خيارا إضافيا للتملك.
من جهته استعرض برنامج سكني بعض المعلومات المتعلقة بباقات الدعم الاختيارية التي تم إعلانها يوم أمس (الأربعاء)، وذلك ردا على الأسئلة الشائعة التي تتوارد إلى ذهن البعض بشأن هذه الباقات.
وتشمل الباقات المطروحة (باقة الدعم المقدم، وباقة دعم الإيجار، وباقة دعم الأثاث، وباقة دعم تجديد المساكن، وباقة الدعم العيني)، وفيما يلي توضيح للفئات المستهدفة منها وموقف الحاصلين عليها من التمويل المدعوم.
الفئات المستهدفة وطريقة الحصول على الباقات
أكد البرنامج أنه يمكن لمستفيدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية الاستفادة من هذه الباقات دون وجود أي أقساط شهرية مستحقة على المستفيدين.
ولفت إلى عدم وجود رسوم إدارية على الدفعة المقدمة في باقة الدعم المقدم، كما تعد جميع الباقات خياراً اختيارياً وليس إجبارياً، مشيراً إلى أنه يمكن للفرد أن يحصل على هذه الباقات من خلال التسجيل في المستشار العقاري ثم اختيار المنتج، وعرض الباقة المتاحة.
وحسم البرنامج موقف غير المؤهل تأمينيا فيما يتعلق بأحقيته في الاستفادة من باقات الدعم، حيث أكدت أن هذه الباقات يطبق عليها سياسة المنح لدى الجهات التمويلية.
برامج دعم سيحرم منها المستفيد حال حصوله على الباقات
أكد البرنامج أن المستفيدين من “باقة الدعم المقدم” لا يمكنهم الحصول على برامج دعم أخرى، كما لا يحق لهم الاستفادة من التمويل المدعوم، أو الاستفادة من البرامج والمبادرات التي يطرحها صندوق التنمية العقارية.
وأضاف أن المستفيدين من الباقات الأربعة الأخرى لا يمكنهم أيضا الاستفادة من التمويل المدعوم، في حين يمكنهم الاستفادة من برنامج الرهن الميسر فقط الذي يقدمه الصندوق. وفق “أخبار 24”.
المنتجات المتاحة للمستفيد
يمكن للمستفيد الحصول على باقة الدعم المقدم مع بعض المنتجات مثل الوحدات الجاهزة المطروحة في السوق أو التي تطرحها الوزارة، والبيع على الخارطة، و البناء الذاتي، ومنتج أرض وقرض، في حين تكون المنتجات المتاحة للمستفيد من باقة دعم الإيجار هي البيع على الخارطة، والبناء الذاتي، ومنتج أرض وقرض.
وتكون المنتجات المتاحة للمستفيد في حال باقة دعم الأثاث الوحدات الجاهزة سواء المطروحة بالسوق أو تلك التي تطرحها الوزارة، في حين تقتصر باقة دعم تجديد المساكن على الوحدات الجاهزة المطروحة بالسوق، بينما تشمل المنتجات المتاحة للمستفيد في باقة الدعم العيني منتجي “البيع على الخارطة” ومنتج “أرض وقرض”.