بنقل عصب من القدم ووصله بالعين.. “مستشفى خالد التخصصي” يحقق إنجازاً على مستوى الشرق الأوسط

نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، في إجراء عمليتين جراحيتين، لعلاج التهاب القرنية العصبية، في إنجاز جديد للمملكة على مستوى الشرق الأوسط.
واعتمدت العملية على نقل عصب من القدم، ووصله بعصب حسي سليم في محجر العين، لمريضين سعوديين يعانيان فقدانا في العصب المغذي لإحساس القرنية الذي سبب خدوشاً والتهابات متكررة في سطح القرنية أثرت على النظر بشكل سلبي.
ومن المرجح أن يفيد نقل عصب القدم، ووصله بالعصب الحسي السليم، في عودة الإحساس للقرنية تدريجيًا خلال 3 إلى 12 شهراً.
وتأتي العمليتان في إطار التعاون الدولي بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمراكز العالمية في مجال طب وجراحة العيون ونقل التجارب العالمية والاستفادة من الخبرات وتدريب الأطباء في المستشفى وتوطين أحدث الطرق العلاجية الحديثة لخدمة المراجعين في المملكة. وفق “أخبار 24”.