مدينة الحجاج بأبو عجرم تستقبل ضيوف الرحمن.. وحجاج عراقيون: “كأنك في بيتك”

تستقبل مدينة الحجاج بأبو عجرم في منطقة الجوف ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، وسط تجهيزات تستهدف تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأكد عضو لجنة الحج العليا بمنطقة الجوف، سلامة الشمري، على تضافر كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات لهم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
واستعرض “الشمري”، لـ”أخبار 24″، أبرز ما تم تجهيزه لخدمة الحجاج، ومنها تأمين أكثر من 15 ألف وجبة غذائية، وأكثر من 80 ألف عبوة مياه، و60 متطوعاً لتأمين ضيافة الشاهي والقهوة، و200 بطانية.
من جانبهم، أشاد الحجاج العراقيون بما لمسوه من ترحاب وحسن استقبال منذ لحظة وصولهم لمنفذ جديدة عرعر وحتى وصولهم للمدينة، مؤكدين توافر كافة الخدمات بها من غذاء وخلافه.
وثمن أحد الحجاج ما تقدمه المدينة لضيوف الرحمن واصفاً وضعهم “كأنهم في بيتهم”، بل وأفضل من بيتهم من حيث توافر الخدمات بها، فيما قدمت حاجة عراقية شكرها لحكومة المملكة وقيادتها الرشيدة على ما يقدمونه لخدمة الحجاج، موجهة الدعوة للسعوديين لزيارة العراق حتى يتسنى لهم رد ما تلقوه من حسن استقبال لهم.
مدينة الحجاج بـ #أبو_عجرم تستقبل ضيوف الرحمن.. وحجاج عراقيون: “كأنك في بيتك”https://t.co/HvfRmfXbWl#بسلامٍ_آمنين#حج1443 pic.twitter.com/G0MHI8qH1k
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) June 23, 2022