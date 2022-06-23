مدعومة من أرامكو.. شركة ناشئة تعتزم تحويل الأمونيا إلى وقود خال من الانبعاثات

تعتزم شركة أموجي الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المناخ والتي تدعمها أرامكو السعودية، وعدد من الشركات العالمية، إلى تسريع عملية تحويل الأمونيا إلى وقود خال من الانبعاثات في الصناعات الثقيلة.
وقال الرئيس التنفيذي لأموجي، سيونج هون، إن المشكلة التي تعمل الشركة على حلها هي في الأساس مشكلة البطارية، مضيفاً: “التقنية كانت مفيدة للسيارات الكهربائية الصغيرة، ووسائل النقل الأكبر مثل السفن والشاحنات والطائرات تحتاج أيضاً إلى وقود ذي كثافة أكبر من الطاقة”.
وأشار إلى أن نظام تخزين الطاقة الذي قاموا بتطويره يحول الأمونيا بشكل أساسي إلى إلكترونات بكفاءة عالية وفي مساحة صغيرة، ويمكن استخدامه في مركبات مختلفة.وفق “أخبار 24”.
وأكد هون أن إجمالي تمويل أموجي بلغ نحو 70 مليون دولار منذ تأسيسها في عام 2020، وستستخدم الأموال لتوسيع نطاق تجارب تقنية الشركة في قطاعات من بينها الشحن، منوهاً بأن الشركة تخطط لاختبار سفينة تجريبية خلال العام المقبل بهدف تطوير طاقة تعتمد على الأمونيا للسفن العابرة للمحيطات.
يشار إلى أن قطاع النقل يتسبب بنحو 17% من انبعاثات الغازات في العالم، حيث تهدف الشركة إلى المساعدة في دفع عملية التحول إلى أنواع من الوقود أكثر مراعاة للبيئة، وذلك من خلال تحويل الأمونيا الخالية من الكربون إلى مصدر للطاقة.