لتوفير خيارات ذات تكلفة منخفضة.. طيران “Wizz Air” تعلن تسيير رحلاتها إلى المملكة

أعلنت شركة طيران “Wizz Air” عن بدء تقديم خدماتها في المملكة اعتباراً من شهر سبتمبر القادم؛ لتبدأ تسيير رحلاتها من دول أوروبا والإمارات إلى المملكة.
ويأتي هذا الإعلان كخطوة أساسية تجاه تحقيق أهداف الربط الجوي للمملكة من أجل توفير مزيد من الخيارات ذات التكلفة المنخفضة والأسعار التنافسية أمام السياح القادمين من أوروبا، وستوفر هذه الخطوة وجهات سياحية جديدة من وإلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وقال رئيس خطوط “Wizz Air” إن سوق المملكة يعد سوقاً واعداً للغاية، ودخول “Wizz Air” سيوفر رحلات منتظمة إلى الدمام وهو ما يعكس مزيجاً مميزاً من فرص السفر والسياحة، مؤكداً على التزامه بدعم قطاع السياحة في المملكة من خلال الأسعار المخفضة والخدمات ذات التجربة المميزة للمسافرين.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي خليل لمرابط أن العمل مع شركة “Wizz Air” يدل على قوة الحركة الجوية التي تتمتع بها المملكة، كما أنه سيوفر المزيد من خيارات السفر والسعة المقعدية للضيوف القادمين من أوروبا والإمارات.
وكانت شركة “Wizz Air” قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار بالتعاون مع برنامج الربط الجوي؛ وذلك بهدف تحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تحفيز الطلب السياحي والوصول إلى المملكة بالشكل الذي يحقق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية ورؤية المملكة 2030.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن شركة مطارات الدمام “داكو” قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع اتفاقية لتسيير رحلات طيران مباشرة لشركة “Wizz Air” من مطار الملك فهد الدولي إلى 3 وجهات هي : روما، وفيينا، وأبوظبي، اعتباراً من الربع الرابع للعام المقبل.