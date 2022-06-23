بإجراءاتٍ مطورة.. “التعليم” تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم، بدءاً من اليوم (الخميس)، عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ؛ وفق الإجراءات المطوّرة للنقل.
وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل عبر نظام نور اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1443/11/24هـ، حتى 1443/11/30هـ؛ وصولاً إلى الإعلان عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي يوم الأحد 1443/12/25هـ؛ وفق عمليات مطوّرة تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية.
وتراعي الإجراءات المطورة التي اعتمدتها الوزارة الاستعانة بقواعد أكثر مرونة وموضوعية لتطوير عناصر المفاضلة، ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، ومنح المتقدمين السابقين نقاطاً تحفظ حقوقهم، وإعادة إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إضافة إلى تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم. وفق “أخبار 24”.
وتشمل تلك الإجراءات تحويل سنة التقديم عن كل سنة إلى عام 1443هـ، ومنح ربع نقطة عن كل سنة خبر للمتقدم، واحتساب متوسط الأداء الوظيفي عن عامين سابقين بدلاً من عام واحد، وإضافة نقاط للمتقدم الذي حصل على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بحيث تكون 10 نقاط لقصير المدى و15 نقطة لطويل المدى، وكذلك إبدال وزن عنصر مفاضلة مدير المدرسة والمشرف التربوي إلى 5 نقاط بدلاً من 10