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جديد المناطق > بينهم 9 نساء .. أمير تبوك يعتمد 21 عضواً في مجلس الشباب بالمنطقة
23/06/2022   6:58 م

بينهم 9 نساء .. أمير تبوك يعتمد 21 عضواً في مجلس الشباب بالمنطقة

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اعتمد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسماء أعضاء مجلس الشباب بالمنطقة في دورته الجديدة.

وضم المجلس 21 عضواً بينهم 9 نساء، والأعضاء هم: نور البلوي، عبداللطيف الطلق، سلطان البلوي، رفيف نجدي، خالد الجوني، رهام الفرشوطي، نور الغريض، آلاء اليامي، عبدالرحمن البوق، ربا محمود.

وتضمن أيضاً: أحمد بن قربان، مازن آل عامر، ريم قرموش، سلطان القحطاني، سعاد الحويطي، عبدالعزيز القحطاني، أمل العنزي، بدر القرني، يزيد العنزي، عطا الله العطوي، علي العلاوي. وفق “أخبار 24”.

ويهدف المجلس إلى إشراك الشباب وتحديد متطلباتهم، ودعم مبادراتهم والإسهام في تنمية المنطقة.

بينهم 9 نساء .. أمير تبوك يعتمد 21 عضواً في مجلس الشباب بالمنطقة

جديد المناطق
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