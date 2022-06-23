من البداية المحلية إلى العالمية.. “توكلنا” يحصد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة

فازت منظومة “توكلنا” بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة “كورونا”.
وجاء إعلان الفوز في حفل نظمته الأمم المتحدة افتراضياً ضمن المنتدى السنوي لتكريم المتميزين في الخدمة العامة؛ دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله الغامدي، إن حصول منظومة “توكلنا” على الجائزة تتويج لما يحظى به القطاع التقني من دعم واهتمام القيادة الحكيمة.
وأضاف الغامدي أن تجربة تطبيق “توكلنا” منذ إطلاقه للمرة الأولى مع بداية جائحة كورونا مروراً بجميع المراحل التي مرّ بها تؤكد مهنية شباب وشابات المملكة الذين يقفون خلف كل النجاحات المتحققة على صعيد المنظومة.
بداية “توكلنا” والهدف منه
كان الهدف من إطلاق التطبيق في بدايته، المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونياً خلال فترة منع التجول خلال الجائحة، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة؛ مما ساعد في الحد من انتشار كورونا.
وتزامناً مع مرحلة “العودة بحذر”، وما شملته من رفع إجراءات المنع، أطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة. وفق “أخبار 24”.
وأتاح التطبيق للأفراد المساهمة في تضافر الجهود مع الجهات الحكومية من خلال الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها، إلى جانب الإبلاغ عن حركة الدخول إلى الأحياء الممنوعة، والتي عزلت بناءً على تقدير الجهات المعنية.
“توكلنا خدمات”
أطلقت “سدايا” مؤخراً تطبيق “توكلنا خدمات” أحد المنتجات النوعية للمنظومة؛ ليصبح التطبيق المُمكّن الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر، بتقديم خدمات إلكترونية لهم لإنهاء أعمالهم اليومية من مكان واحد، ويقدم أكثر من 140 خدمة إلكترونية بكل يسر وسهولة.
ويشتمل “توكلنا خدمات” على استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، والتي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات.
فيما اقتصر تطبيق “توكلنا” على الخدمات المتعلقة بجائحة كورونا من إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين، والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.
إنجاز عالمي جديد للمملكة 🇸🇦 تحصد #سدايا مُمثلةً بـ #توكلنا جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022. #توكلنا_رائد_عالميا #UNPublicServiceAward pic.twitter.com/zAmdZnjlRY
— SDAIA (@SDAIA_SA) June 23, 2022