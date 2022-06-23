المؤشر الإيجاري يسجل أكثر من 3 ملايين صفقة إيجارية

أعلن برنامج إيجار تسجيل المؤشر الإيجاري أكثر من 3.2 مليون صفقة إيجارية في القطاعين السكني والتجاري؛ وذلك بحسب البيانات المسجلة في العقود الإيجارية السكنية والتجارية على شبكة “إيجار”.
وأوضح “إيجار” أن المؤشر الإيجاري في منصة سكني يغطي أكثر من ألف حيّ في 16 مدينة في جميع مناطق المملكة؛ وذلك باستخدام مصفيات البحث والخرائط التفاعلية.
ويمكن الاطلاع على مؤشرات الإيجار ومعرفة متوسط القيم السعرية لإيجار الوحدات السكنية (دور- شقة – فيلا)، أو متوسط سعر الأمتار للوحدات التجارية (محل – مكتب – معرض)، بالإضافة إلى عدد الصفقات التي تمت، من خلال زيارة صفحة الخدمة في منصة سكني .
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية، وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء، وتعتمد في بياناتها على مدخلات العقود الإيجارية.
وفق “أخبار 24”.