تزامناً مع موسم الحج.. “الإذاعة والتلفزيون” تعرض وثائقية “حجة الرسول”

تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لعرض سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان “حجة الرسول” ﷺ، وذلك بالتزامن مع موسم حج هذا العام.
وتنقسم السلسلة إلى 3 مراحل تستعرضُ المرحلةُ الأولى خروج الرسول ﷺ من المدينة المنورة قاصداً مكة المكرمة، مروراً بميقات ذي الحليفة، أما المرحلة الثانية فتروي وصوله ﷺ إلى البيت الحرام، والكعبة المشرفة، وتوجهَه إلى مقام إبراهيم وأداءَه ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، وتحاكي المرحلةُ الثالثةُ والأخيرةُ انتقالَه ﷺ إلى عرفة، والوقوف على جبل الرحمة، ومن ثم رميه الجمرات في منى، وبعد ذلك بقية النسك.
ويقدمُ السلسلةَ التي تستعرض مراحل حجة الرسول ﷺ كما وردت في الأحاديث الصحيحة بطريقة مروية، الباحث في التاريخ الدكتور عيد اليحيى، حيث يقوم بشرح مراحل الحجة بطريقة ميسرة وسهلة، عن طريق تصوير الأماكن التي مر بها الرسول ﷺ.
وسيتم عرض السلسلة عبر جزأين؛ بالإضافة إلى 6 قصص قصيرة على شاشة القناة السعودية، وكذلك المنصات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى عدد من القنوات الخليجية والعربية والإسلامية، والمنصات الرقمية، وترجمتها إلى 3 لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الهيئة إلى أنه تم العمل مع لجنة شرعية لمراجعة المحتوى، والتأكد من دقة المعلومات الواردة بما لا يتعارض مع الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ، أو ما نقل عنه من روايات صحيحة، وذلك ضمن “كنوز”، إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، المدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية.