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جديد المحليات > “الدفاع” تدشن 12 خدمة رقمية لتسريع إنجاز التعاملات الإلكترونية
23/06/2022   10:48 م

“الدفاع” تدشن 12 خدمة رقمية لتسريع إنجاز التعاملات الإلكترونية

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دشن وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، اليوم (الخميس)، 12 خدمة رقمية وتقنية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية، والارتقاء بالمنظومة التقنية.

وتضمنت الخدمات الرقمية والتقنية في مرحلتها الأولى، نظام كفاءة الإنفاق، ومنصة التظلمات، ومنصة الاستعداد الإمدادي، ومنصة الموردين، ومنصة التواصل والاجتماعات الافتراضية، والبيانات التشغيلية الجديدة لمركز بيانات الإنترنت، إلى جانب خدمات تقنية ورقمية أخرى.

وأوضح البياري أن المبادرات تشمل بناء بنية تحتية ذات اعتمادية عالية، وأنظمة وتطبيقات مركزية تعتمد على ضوابط متقدمة للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على إطلاق مبادرات المرحلة الثانية للاستفادة من أحدث التوجهات التقنية المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.

من جهته أكد المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات المكلّف صنداح السهلي، أن الخدمات الرقمية والتقنية المطوّرة في وزارة الدفاع ستسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية للخدمات الإلكترونية، وتوفير خيارات متعددة من التقارير اللازمة بشكل آني ومفصل، إلى جانب إتاحة لوحات معلومات تحليلية.

"الدفاع" تدشن 12 خدمة رقمية لتسريع إنجاز التعاملات الإلكترونية"الدفاع" تدشن 12 خدمة رقمية لتسريع إنجاز التعاملات الإلكترونية"الدفاع" تدشن 12 خدمة رقمية لتسريع إنجاز التعاملات الإلكترونية"الدفاع" تدشن 12 خدمة رقمية لتسريع إنجاز التعاملات الإلكترونية

“الدفاع” تدشن 12 خدمة رقمية لتسريع إنجاز التعاملات الإلكترونية

جديد المحليات
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