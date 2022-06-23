“الوطنية للإسكان” تطلق 588 وحدة سكنية جديدة في “بيوت تلال” بالرياض

أعلنت الوطنية للإسكان “NHC” اليوم (الخميس)، إطلاق مشروع “بيوت تلال” لمستفيدي برنامج “سكني” في حي النرجس بمدينة الرياض، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 148 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد وحداته السكنية 588 وحدة تحت الإنشاء من نوع “فيلا”، تتراوح مساحتها بين 338 – 351 متراً مربعاً.
وأوضحت أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونياً عبر موقع وتطبيق “سكني” بخطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار، أو بالاتصال بالمركز الموحد لخدمة المستفيدين (199090).
يُشار إلى أن المشروع يأتي امتداداً لـ30 مشروعاً سكنياً تحت التطوير، تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض، وتوفر نحو 40 ألف وحدة سكنية متنوعة الأشكال (شقق وفلل وتاون هاوس)، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 850 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.