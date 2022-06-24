كيف تصنع بيئة صحية بمنزلك؟.. 8 خطوات تساعدك على ذلك

نصحت وزارة الصحة باتباع 8 خطوات من أجل صنع المحافظة على الصحة وصنع بيئة صحية داخل المنزل، من بينها التوقف عن التدخين، وتنظيف المنزل بشكل دوري.
وأوصت الوزارة بالحرص على نظافة الأيدي، واتباع إرشادات الاستخدام للأدوية مع الالتزام بالجرعة الموصوفة من قبل الطبيب، وتخزين الأدوية في مكان آمن ومغلق وبعيد عن الأطفال.
وأكدت أهمية اتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية كالمبيدات الحشرية ومنتجات التنظيم المنزلية، وتنظيف أدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام قبل الاستخدام، واستخدام كاشف أول أكسيد الكربون.
وفق “أخبار 24”.