طقس اليوم.. غيوم تغطي معظم المناطق ورطوبة مرتفعة بسواحل الشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أنه سيطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة، على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
ونوه إلى أن درجات الحرارة في بعض المدن ستكون، 44 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وبريدة، فيما تكون 41 درجة مئوية في الدمام، و37 درجة مئوية في جدة. وفق “أخبار 24”.