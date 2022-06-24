اعتبارًا من يناير المقبل .. إلزام الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة بهيئة “الزكاة”

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قرارًا بشأن أنظمة الفوترة الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.
ونص القرار على إلزام الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م ثلاثة مليارات ريال بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتهم مع الهيئة.
وأضافت أن المرحلة الأولى لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة سيكون اعتباراً من 1 يناير المقبل، وحتى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أنها تُخطر الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.