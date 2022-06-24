(SBA) تحصد 11 جائزة ذهبية وفضية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

حصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون (SBA)، 11 جائزة ذهبية وفضية في سباق الجوائز الذهبية للنسخة 15 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي اختتم أعماله في البحرين.
وفازت الهيئة بـ6 جوائز شراع ذهبي و5 جوائز فضية؛ توزعت ما بين المجال الإذاعي الذي نال 4 جوائز شراع اثنتان منها ذهبية واثنتان فضية، بينما حصل الجانب التلفزيوني على 7 جوائز 5 منها ذهبية وجائزتان فضيتان.
وقال رئيس الهيئة محمد الحارثي، إن التنافس الأخوي الذي تقدمه هذه الاجتماعات الخليجية يسهم في تطوير الصناعة الإعلامية الخليجية لتقديم ما يرقى لذائقة المشاهد الخليجي.وفق “أخبار 24”.
والبرامج الفائزة في الجانب الإذاعي هي: (تلاوات المساجد، وعوالم تك، ومسك الكلام، وتيكاتاكا)، أما تلفزيونياً فقد فازت برامج (إنسان، وسددها، ومراحل، وأرقام خضراء، ويلا بحر، ورياضة سكوب، ونتفلوركس).