نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمر سامِِ بتطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين للبضائع في المنافذ الجمركية
24/06/2022   4:37 م

أمر سامِِ بتطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين للبضائع في المنافذ الجمركية

+ = -
794

أصدر خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ساميًا بقيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين.

وتهدف المبادرة إلى أن تقوم الجهة الحكومية المعنية بإرسال الرد بفسح البضاعة أو عدمه، أو طلب المعاينة اليدوية، أو تقديم مستندات إضافية، أو الإفـادة بالحاجة لوقت لدراسة الطلب، أو أي إجراء آخر؛ وذلك خلال ساعتين مـن وقـت تسلم الطلب بوساطة الربط التقني، بعد استيفاء المنشأة التجارية جميع المتطلبات وتقديمها لبيانات الإرسالية بشكل إلكتروني.

وطبقا لهذا المبادرة، فإنه في حال لم تصدر الجهة الحكومية أي إفادة خلال ساعتين، تفسح الهيئة الإرسالية ذات الطلب المكتمل فسحا مشروطاً للمنشأة التجارية بعدم التصرف في الإرسالية، مع إشعار الجهة الحكومية المعنية ببيانات الإرسالية المفسوحة لاستكمال إجراءات الفسح النهائي.

ونصت المبادرة على أنه في حال تصرف المنشأة التجارية بالإرسالية قبل الفسح النهائي تطبق بحقها الأحكام ذات الصلة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. وفق “أخبار 24”.

ووجه الأمر السامي بأن يتم تطبيق المبادرة بالتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية كل فيما يخصها وبما يراعي اختصاصات كل جهة وطبيعة إرسالياتها.

أمر سامِِ بتطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين للبضائع في المنافذ الجمركية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885216167.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.