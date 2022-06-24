“مشاة الفجر” انطلقت بأربعة معلمين وقاربت الـ150 عضواَ

نجحت مجموعة مشاة الفجر في استقطاب الكثيرين من هواة المشى في مدة زمنية وجيزة، اذ اتسعت دائرة المشاركة بعد الانضباطية الكبيرة والالتزام الذي ميّز هذه المجموعة والتي تضم فئات مختلفة من المجتمع.
ويوضح الواء الركن متقاعد خالد الشريف قائد الفريق أن رؤيتهم تتمحور في نشر ثقافة المشي لبناء مجتمع صحي رياضي وفق رؤية المملكة 2030، ويقول عن نشأة الفكرة أنها بدأت خلال أيام الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.
ويضيف:” كانت البداية من خلال أربعة معلمين كانو يمشون سوياً و يطبقون تمارين مختلفة ثم انضميت معهم و من ثم انشاءنا الفريق في تطبيق “الرياضة للجميع” بتاريخ 2021/1/4 وتم اعتماده وسرعان ما بدأ ينضم إلينا أشخاص جدد في كل يوم حتى وصلنا الآن إلى 100 عضو في قروب الواتس اب إلى جانب أكثر من 139 عضواً منضمون عبر التطبيق”
وأكد الشريف أن مجموعة مشاة الفجر هي الوحيدة على مستوى الخليج التي تمشي من السبت وحتى الخميس لمدة ساعة ونصف يومياً وفق التزام عالي من الأعضاء.
و أضاف مشاة الفجر لم تعد فقط للمشي بل تعددت الرياضات فمجموعة يمارسون الجري وأخرى يمارسون الدراجة الهوائية وقال:” لدينا مدرب متخصص في التمارين الكارديو والاستطاله التي تلي التمرين اليومي ولم نغفل عن الجانب النفسي والترويحي والاجتماعي حيث تعقد جلسة بعنوان “جلسة السعادة” تضم دكاترة ومهندسين وضباط وغيرهم من أفراد المجتمع”.
وعن الدعم أوضح الشريف أن البداية لم يكن هنالك دعم وقال:”عندما اتسعت دائرة المشاركة نجتهد لتوفير بعض المتطلبات وبصراحة الجهة الوحيدة التي دعمتنا هي شركة الجبر للسيارات من خلال توفير الزي الرسمي للفريق والرعاية في بعض الفعاليات التي نشارك فيها”.
وكشف الشريف أن التطلعات كبيرة لمستقبل المجموعة حيث يسعى الجميع لتوسيع دائرة المشاركة وجعل “المشي” عادة يومية للجميع لما له من فوائد كبيرة، وقال:” عقدنا مؤخراً اجتماعاً مع اللجنة الاستشارية للمجموعة وبحثنا سبل التطوير وهنالك العديد من الخطط التي سترى النور قريباً وتساهم في تحقيق الأهداف التي وُجدت من أجلها المجموعة” وأردف:” شاركنا في عدة فعاليات في محافظة حريملا و من ثم عبق التاريخ في مكة وبعدها المدينة المنورة وكذلك الجبيل و الجوف و عبق التاريخ 3 في مكة وكانت تطوعية خدمة لزوار المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك ولدينا مشاركة مقبلة في “عبق التاريخ4” بمدينة الطائف”، مشيراً إلى أن المجموعة متواجدة في جميع منصات التواصل الاجتماعي من خلال لجنة اعلامية بقيادة الكابتن منصور الغامدي ، ومشاة الفجر ترحب بكل من يريد الانضمام إليها.