“الداخلية”: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 15.4 ألف مخالف، منهم نحو 9.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 3 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و2097 مخالفاً لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 331 شخصًا، 44% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية، و14% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 31 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأضافت أنه جرى ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 70 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 67 ألف رجل، وأكثر من 3 آلاف امرأة.
وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 58 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3426 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 13 ألف مخالف.
وفق “أخبار 24”.