“الشورى” يناقش عدة تقارير حول الصناعات العسكرية وتطوير مكة وهيئة المدن

يواصل مجلس الشورى هذا الأسبوع عقد جلساته العادية الـ45، والـ46، والـ47، من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي يناقش فيها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته، بالإضافة للعديد من التقارير السنوية للجهات الحكومية.
ويناقش المجلس (الإثنين) المقبل تقريرًا تقدمه لجنة الطاقة والصناعة، وكذلك لجنة الشؤون الإسلامية، كما يصوت المجلس على التوصيات الواردة في وجهتي نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في نظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
ويستهل المجلس أعماله في جلسة (الثلاثاء) المقبل بمناقشة عدة تقارير، منها، التقرير السنوي لوزارة الداخلية، وكذلك تقرير هيئة المدن والمناطق الاقتصادية للعام المالي 1442/1443هـ، كما سيصدر قرارًا تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442/1443هـ.
وتتضمن أعمال المجلس في جلسة (الأربعاء) المقبل، مناقشة التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية ، وتقريراً آخر من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1442/1443هـ، كما يستعرض المجلس تقريرين لوزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1442/1443هـ. وفق “أخبار 24”.
ويصوت المجلس خلال ذات الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1442/1443هـ، كما يصوت أيضًا على التوصيات الواردة في وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442/1443هـ.