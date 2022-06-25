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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض هائل في عدد الإصابات وصفر وفيات وحالات حرجة
25/06/2022   1:35 م

مستجدات كورونا.. انخفاض هائل في عدد الإصابات وصفر وفيات وحالات حرجة

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تواصل انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة لليوم الخامس على التوالي، حيث شهدت الساعات الـ24 الماضية تسجيل 734 إصابة، بانخفاض قدره 193 حالة عن يوم أمس.

وبقيت حالات التعافي عند مستوى مرتفع مقارنةً بالإصابات لليوم الثالث على التوالي، حيث تماثل 923 مريضاً للشفاء من الفيروس، لكنها أقل من المعدل المسجل خلال الايام الثلاثة الماضية.

وللمرة السابعة منذ بدء الجائحة في المملكة، لم تسجل أي حالات وفاة اليوم (السبت)، لتستقر الوفيات عند 9198 حالة وفاة، وفق “أخبار 24”.

كما لم يشهد اليوم دخول أي مريض العناية المركزة نتيجة كوفيد 19، لتستقر الحالات الحرجة عند 144 حالة، لتواصل منحناها التنازلي لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت أمس انخفاضاً بمقدار 5 حالات.

مستجدات كورونا.. انخفاض هائل في عدد الإصابات وصفر وفيات وحالات حرجة

جديد المحليات
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