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جديد المحليات > وفاة إمام جامع القبلتين الشيخ محمود خليل القارئ
25/06/2022   1:35 م

وفاة إمام جامع القبلتين الشيخ محمود خليل القارئ

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توفي اليوم (السبت) إمام جامع القبلتين وإمام المسجد النبوي المكلف سابقاً، الشيخ محمود خليل القارئ، بعد علة لم تُمهله طويلا.

وسيصلى على جثمان الراحل عقب صلاة المغرب اليوم السبت في المسجد النبوي الشريف. 

ونعى عدد من الشيوخ والمسؤولين الفقيد سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته. 

وفق “أخبار 24”.

وفاة إمام جامع القبلتين الشيخ محمود خليل القارئ

جديد المحليات
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