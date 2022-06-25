وفاة إمام جامع القبلتين الشيخ محمود خليل القارئ

توفي اليوم (السبت) إمام جامع القبلتين وإمام المسجد النبوي المكلف سابقاً، الشيخ محمود خليل القارئ، بعد علة لم تُمهله طويلا.
وسيصلى على جثمان الراحل عقب صلاة المغرب اليوم السبت في المسجد النبوي الشريف.
ونعى عدد من الشيوخ والمسؤولين الفقيد سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
اللهم اغفر لعبدك #محمود_خليل_القارئ وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة
— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) June 25, 2022
اللهم اغفر للقارئ الشيخ #محمود_خليل_القارئ وارحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك واجبر مصاب أهله ومحبيه
— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) June 25, 2022
*إنا لله وإنا إليه راجعون*
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)
ببالغ الحزن والأسى ..
و بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
انتقل الى رحمة الله تعالى شيخنا الفاضل / *( #محمود_خليل_القارئ )*
— قناة تلاوات الشيخ محمود خليل القارئ (@Alqari_MK) June 25, 2022
وفق “أخبار 24”.