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جديد المحليات > جامعة الملك خالد تدرب 40 طفلًا على أساسيات برمجة “الروبوتات”
25/06/2022   1:36 م

جامعة الملك خالد تدرب 40 طفلًا على أساسيات برمجة “الروبوتات”

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نظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد برنامجًا تدريبيًّا شمل 40 طفلًا وطفلة من عمر 9 إلى 13 سنة، تحت عنوان “تعلم أساسيات القطع الإلكترونية وبرمجة الروبوتات”، وذلك لمدة 4 أيام.

وأوضحت الجامعة أنه تم تعريف الأطفال على الأجهزة ذات الاستخدام اليومي بما يسهم في دعم قدراتهم على توظيف القطع الإلكترونية المتوافرة فيها بابتكارات تقنية تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأكد المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور حامد بن صالح القحطاني اهتمام الإدارة بتثقيف وتدريب المجتمع في المجالات التقنية، لتحقيق مسؤولية الجامعة المجتمعية، مع العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توفير المعارف النوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية.

جامعة الملك خالد تدرب 40 طفلًا على أساسيات برمجة "الروبوتات"

وفق “أخبار 24”.

جامعة الملك خالد تدرب 40 طفلًا على أساسيات برمجة “الروبوتات”

جديد المحليات
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