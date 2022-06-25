“الحج والعمرة”: إعادة بناء منظومة منصات خدمات حجاج الداخل بعد انتهاء الموسم الحالي

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن إعادة بناء كامل منظومة منصات خدمات حجاج الداخل وذلك بعد انتهاء موسم حج هذا العام.
وقال مشاط خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الحج والعمرة، مع المجلس التنسيقي وشركات حجاج الداخل، إن التقييم للشركات يهدف إلى التحسين وليس لإيقاع العقوبات والغرامات.
ونوه إلى أنه يجب توعية الحجاج بكل التحديات التي يتعاملون معها في الحج فأكثرهم يحجون لأول مرة، مشيراً إلى أن في هذا الموسم ما يهم وزارة الحج هو قياس رضا ضيوف الرحمن.
ولفت إلى أنه جرى تجهيز فريق عمل مختص للعمل على كل ما يتعلق بذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي، حيث تعد من الأمور الجميلة هو إخراج المنتجات الإعلامية التي تساهم في تحسين مستوى التوقعات لدى الحاج في المستوى الطبيعي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه سيتم نشر ملف كامل عن آلية القياس والمعايير التي يتم العمل عليها، وقياس الرضا يهدف إلى التحسين المستمر بمنهجية قياس واضحة ومحددة، مبيناً أن 22 ألف حاج قاموا بعملية تقييم خدمات حجاج الداخل السنة الماضية وكانت نسبة الرضا مخالفة للتوقعات السلبية وكانت نسبة مرتفعة في رضا الحجاج.
وشدد على أن المجلس التنسيقي الحالي يبحث عن الحلول ويديرها بحكمة واحترافية، ويبحث عن مصلحة الشركات بما لا يؤثر على المصلحة العامة.