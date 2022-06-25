قادماً من بريطانيا.. وصول الفوج الأول من حجاج أوروبا إلى مكة

وصل إلى العاصمة المقدسة، الفوج الأول من الحجاج الأوروبيين، القادمين من بريطانيا، والبالغ عددهم 190 حاجاً، لأداء مناسك فريضة الحج للموسم الجاري 1443هـ.
وكان في استقبال الفوج الأول في مركز التوجيه بالنورية على مدخل مكة المكرمة وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشئون العمرة المشرف على المبادرة عبدالرحمن شمس، وعدد من المسؤولين، الذين رحبوا بالحجاج، وقدموا لهم ماء زمزم والورود والهدايا التذكارية. وفق “أخبار 24”.
وعبّر الحجاج الأوربيون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يبذلونه من جهود وما يوفرونه من تسهيلات وخدمات لحجاج بيت الله الحرام، تمكنهم من أداء فريضتهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.