وصول أكثر من 230 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أعلنت وزارة الحج والعمرة ، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس( الجمعة) بلغ نحو 232.7 ألف حاج من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضحت إحصائيات الوزارة أن أكثر من 200 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري حوالي 23 ألف حاج ، بخلاف عدة آلاف من جنسيات مختلفة متواجدين في المدينة.
وأبانت أن أكثر من 15 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس أكثر من 80 ألف حاج. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة نفذت 431 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 946 عملية تفويج منذ بدء الموسم.