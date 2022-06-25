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25/06/2022   5:30 م

“الأرصاد”: درجة الحرارة تلامس الـ50 في الرياض والشرقية الأحد والإثنين

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 50 درجة مئوية، على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض، يومي غد الأحد وبعد غد الإثنين.

وقال المختص في الأرصاد عقيل العقيل، إن اليوم السبت متوقع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، ويوم غد قد يحدث الارتفاع الواضح والملموس في الحرارة على شمال شرق المملكة، وبعض الأجزاء الشرقية، وشرق منطقة الرياض.

ودعا في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، الأشخاص الذين يعملون تحت الشمس لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترة وقت الظهيرة، خاصة غدًا الأحد.  وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير، وقد يصاحب ذلك سقوط لحبات البرد، خاصة على قمم الجبال مثل قمة جبل السودة والمتنزهات الوطنية في هذه المناطق. 

“الأرصاد”: درجة الحرارة تلامس الـ50 في الرياض والشرقية الأحد والإثنين

جديد المحليات
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