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جديد المحليات > في يومهم العالمي.. “النقل” تحتفي بـ 1000 بحار سعودي
25/06/2022   5:30 م

في يومهم العالمي.. “النقل” تحتفي بـ 1000 بحار سعودي

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تحتفي الهيئة العامة للنقل بأكثر من 1000 بحار سعودي بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، والذي يصادف 25 من شهر يونيو سنوياً، لافتة إلى أن ما يقارب 13% من حركة التجارة العالمية تمر عبر شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي .

وأوضحت الهيئة أن الاحتفاء بهذه المناسبة التي دخلت عامها الـ 12 هذا العام، سيركز على الرحلات البحرية للبحارة، وتجربتهم الثرية في التنقل البحري، بهدف الاعتزاز والافتخار بدور البحارة الرئيسي والمحوري في صناعة النقل البحري العالمي، وإسهاماتهم الكبيرة في استمرار تدفق مقومات الحياة الرئيسية، كالمواد الغذائية والطبية وغيرها، حيث يمر ما يزيد عن 90% من التجارة العالمية عبر البحار. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المملكة تستثمر في عناصرها وكفاءاتها الطموحة من البحارة، حيث يعمل ما يزيد عن 1000 بحار سعودي في السفن السعودية للأسطول البحري السعودي، الذي سجل في العام الماضي 2021م مراتب متقدمة في جانب الحمولة الطنية، وحقق المرتبة الأولى إقليمياً والعشرين عالمياً، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن العام 2020م.

في يومهم العالمي.. “النقل” تحتفي بـ 1000 بحار سعودي

جديد المحليات
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