وضعت ملصقاً إضافياً.. “الغذاء والدواء” تضبط منشأة غذائية أخفت مكونات أصلية محظور استيرادها

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الميناء الجاف بمدينة الرياض، منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي يحتوي ضمن مكوناته على لحوم ودواجن محظور استيرادها، وذلك بوضع ملصق إضافي.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، الذي اتضح من مكوناتها وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها.
وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك، جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية والتي بلغ وزنها 19 طناً، وتستكمل إجراءات عقوبة قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دولياً أو محلياً، أو يكون صادراً بحقها منع تداول؛ وذلك وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفسح المركزي للمنتجات الخاضعة لإشراف الهيئة مبني على معايير فنية لدراسة المخاطر واشتراطات ومتطلبات يجب توافرها في مرحلة الفسح، كما أنه قائم على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء ويتم من خلاله تطبيق إجراء موحّد لفسح جميع المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة الواردة عبر المنافذ.