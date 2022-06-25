حاجة بكت فرحًا لاختيارها بالقرعة.. حجاج أوروبا يعربون عن سعادتهم بعد وصولهم للمملكة (فيديو)

أعرب الحجاج القادمون من أوروبا، عن سعادتهم بعد التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للحج “مطوف”، واختيارهم من خلال القرعة لأداء مناسك الحج.
وأبدت حاجة قادمة من أوروبا، خلال فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة، أنها عاشت في سعادة غامرة منذ اختيارها في القرعة، حيث بكت فرحاً لمدة 5 أيام، بعد نجاح محاولتها عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية للحج “مطوف”.
وأوضحت أنها حاولت الذهاب إلى وكالات السفر الاعتيادية، إلا أن الحجوزات اكتملت، كما أن بعض الوكالات كانت مغلقة بسبب ظروف جائحة كورونا، مؤكدة أن بوابة “مطوف” جددت آمالها للقدوم للحج هذا العام.
وأعربت حاجة أخرى عن سعادتها العارمة لاختيارها بالقرعة، حيث أكدت أنها تخطط للقدوم لأداء مناسك الحج منذ 3 سنوات، غير أنها واجهت صعوبات بسبب فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنها كانت متخوفة في البداية من التسجيل للحج عبر البوابة الإلكترونية، خاصَّة وأنها لم تكن تعلم بما هو في انتظارها، إلا أنها فوجئت بسهولة التقديم وإتمام الإجراءات بيسر، معربة عن خالص شكرها للمجهودات التي تقوم بها المملكة لإراحة الحجاج.يذكر أن مكة المكرمة استقبلت الفوج الأول من الحجاج الأوروبيين القادمين من بريطانيا في وقت سابق اليوم (السبت)، حيث تم استقبال 190 حاجاً في مدخل التوجيه بالنورية على مدخل مكة المكرمة.
حاجّة من القادمين عبر البوابة الالكترونيّة الموحّدة لحجّاج أوروبا وأمريكا وأستراليا، تتحدّث عن مشاعرها بعد وصولهم #بسلامٍ_آمنين.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/DaIG1DfRNS
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 25, 2022
5 أيّام من بكاء الفرح، لشعورٍ لا يُمكن وصفه 🕋
حجاج أوروبا القادمون عبر المسار الإلكتروني الميسّر، يعُبّرون عن مشاعرهم بعد وصولهم المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق#بسلامٍ_آمنين pic.twitter.com/HHouoIljlL
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 25, 2022