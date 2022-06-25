نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > حاجة بكت فرحًا لاختيارها بالقرعة.. حجاج أوروبا يعربون عن سعادتهم بعد وصولهم للمملكة (فيديو)
25/06/2022   10:29 م

حاجة بكت فرحًا لاختيارها بالقرعة.. حجاج أوروبا يعربون عن سعادتهم بعد وصولهم للمملكة (فيديو)

+ = -
781

أعرب الحجاج القادمون من أوروبا، عن سعادتهم بعد التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للحج “مطوف”، واختيارهم من خلال القرعة لأداء مناسك الحج.

وأبدت حاجة قادمة من أوروبا، خلال فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة، أنها عاشت في سعادة غامرة منذ اختيارها في القرعة، حيث بكت فرحاً لمدة 5 أيام، بعد نجاح محاولتها عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية للحج “مطوف”.

وأوضحت أنها حاولت الذهاب إلى وكالات السفر الاعتيادية، إلا أن الحجوزات اكتملت، كما أن بعض الوكالات كانت مغلقة بسبب ظروف جائحة كورونا، مؤكدة أن بوابة “مطوف” جددت آمالها للقدوم للحج هذا العام.

وأعربت حاجة أخرى عن سعادتها العارمة لاختيارها بالقرعة، حيث أكدت أنها تخطط للقدوم لأداء مناسك الحج منذ 3 سنوات، غير أنها واجهت صعوبات بسبب فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أنها كانت متخوفة في البداية من التسجيل للحج عبر البوابة الإلكترونية، خاصَّة وأنها لم تكن تعلم بما هو في انتظارها، إلا أنها فوجئت بسهولة التقديم وإتمام الإجراءات بيسر، معربة عن خالص شكرها للمجهودات التي تقوم بها المملكة لإراحة الحجاج.يذكر أن مكة المكرمة استقبلت الفوج الأول من الحجاج الأوروبيين القادمين من بريطانيا في وقت سابق اليوم (السبت)، حيث تم استقبال 190 حاجاً في مدخل التوجيه بالنورية على مدخل مكة المكرمة.

حاجة بكت فرحًا لاختيارها بالقرعة.. حجاج أوروبا يعربون عن سعادتهم بعد وصولهم للمملكة (فيديو)

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885216319.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.