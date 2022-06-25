“موسم جدة” يسجل أكثر من 5 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها

وصل عدد زوار موسم جدة منذ انطلاقه في شهر مايو الماضي إلى أكثر من 5 ملايين مواطن ومقيم، من داخل المملكة وخارجها بجنسيات وفئات عمرية مختلفة.
وساهم الموسم في تعدد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن العاملين في مواقع الفعاليات بنسبة 80 % من إجمالي العاملين في الموسم، سواءً في المتاجر، أو المطاعم، أو المقاهي، أو الأسواق، أو الخدمات التنظيمية واللوجستية الأخرى.
ويعد هذا الرقم مؤشراً جديداً على النجاح الذي حققه الموسم، كما يترجم الإقبال الكبير على الفعاليات المقدمة، ونفاد تذاكر العديد من الفعاليات بعد وقت وجيز من طرحها للجمهور، إلى جانب مستوى الرضا العام عن فعاليات وبرامج الموسم وتميزها. وفق “أخبار 24”.