منذ بدء قدوم الحجاج.. “الصحة” تقدم الخدمات العلاجية والوقائية لأكثر من 216 ألف حاج عبر منافذ المملكة

قدّمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية والوقائية لأكثر من 216 ألف حاج وحاجة عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية؛ وذلك منذ بدء قدوم الحجاج وحتى يوم الاثنين 21 / 11 / 1443هـ.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم العلاج الوقائي للحمى الشوكية بلغ 10 آلاف حاج وحاجة، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح شلل الأطفال قرابة 32 ألف حاج وحاجة، وبلغ عدد القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح الحمى الصفراء 12 ألف حاج وحاجة.
وأشارت إلى أن عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ الجوية حتى يوم الاثنين الماضي بلغ 209.8 ألف حاج وحاجة بنسبة 97% من إجمالي القادمين عبر جميع المنافذ، في حين بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البرية 4626 حاجاً وحاجة بنسبة 2%، وعدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البحرية 2490 حاجاً وحاجة بنسبة 1%.
وبينت أن عدد الحجاج القادمين الذين التزموا بالاشتراطات الصحية للحمى الشوكية بلغ 211 ألف حاج وحاجة بنسبة 98%، وعدد الحجاج القادمين الذين التزموا بالاشتراطات الصحية لشلل الأطفال الفموي بلغ 3137 حاجاً وحاجة بنسبة 100%، وعدد الحجاج القادمين الملتزمين بالاشتراطات الصحية للحمى الصفراء بلغ 11522 حاجاً وحاجة بنسبة 95%.
يذكر أن “الصحة” جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 25 مستشفى، يساندها 156 مركزاً صحياً، وزادت سعتها السريرية إلى 5 آلاف سرير. وفق “أخبار 24”.
كما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1053 سريراً، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 241 سريراً، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.
وأعدت الوزارة نقاطاً طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 180 سيارة إسعاف، وتهيئة 17 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.